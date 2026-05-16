حالة الطقس: غائم جزئيًا واحتمال أمطار خفيفة

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، اليوم السبت، لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 3-4 درجات، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا ومائلاً للبرودة فوق الجبال مع احتمال سقوط أمطار خفيفة في شمال ووسط البلاد، معتدلاً في بقية المناطق، وباردًا نسبيًا مساءً وليلاً، ويستمر نشاط الرياح على فترات.

الأحد: يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة من جديد لتصبح فوق معدلاتها العامة بأكثر من 5 درجات، ويتحول الطقس إلى حار خماسيني جاف ومغبر في أغلب المناطق خاصة المنخفضة أثناء ساعات النهار، ولطيفًا مساءً فيما يميل قليلاً للبرودة ليلاً فوق الجبال.

الاثنين: يستمر الطقس حارًا جافًا خماسينيًا ومغبرًا خلال ساعات الصباح في مختلف المناطق، وأثناء ساعات النهار تنخفض درجات الحرارة قليلاً مع استمرارها فوق معدلاتها العامة، ويستمر نشاط الرياح على فترات التي تبقى مثيرة للغبار والأتربة.

الثلاثاء: تكون درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية بقليل، ويكون الطقس حارًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا أثناء ساعات النهار وتنشط الرياح، ويسود طقس مائل للبرودة فوق الجبال خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء: تصبح درجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا نهارًا مع نشاط الرياح واحتمال سقوط أمطار خفيفة، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس باردًا نسبيًا فوق الجبال.