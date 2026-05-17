حالة الطقس: أجواء حارة وجافة تسود معظم أيام الأسبوع

يتوقع الراصد الجوي طقسا متقلبا خلال الأيام المقبلة، يبدأ حارا وجافا ومغبرا مع ارتفاع على درجات الحرارة، ثم يميل تدريجيا إلى الاعتدال والانخفاض النسبي منتصف الأسبوع، قبل أن يستقر لاحقا مع أجواء لطيفة إلى باردة ليلا، خاصة في المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، حارا وجافا ومغبرا في معظم المناطق، مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة.

وتسود أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا خلال ساعات النهار، فيما يكون الطقس دافئا عموما، بما في ذلك المناطق الجبلية، بينما تسود أجواء معتدلة وشبه صيفية في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط الارتفاع الموج.

وفي يوم الإثنين، يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، فيما يسود طقس حار في بقية المناطق، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

وتسود خلال ساعات النهار أجواء صيفية معتدلة في مختلف المناطق، بما فيها الجبلية، بينما يكون الطقس حارا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الجو منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية كافة.

والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما في يوم الثلاثاء، يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، معتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في بقية المناطق، مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة.

وتسود أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا خلال ساعات النهار، فيما يكون الطقس دافئا عموما، بما في ذلك المناطق الجبلية، بينما تسود أجواء معتدلة وصيفية في مناطق الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو باردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويشهد يوم الأربعاء انخفاضا طفيفا إضافيا على درجات الحرارة، فيما يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا وأجواء معتدلة بشكل عام خلال ساعات النهار.

وتكون الأجواء شبه صيفية في مناطق الأغوار، حيث تلامس درجات الحرارة بداية الثلاثينيات مئوية.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس بارد نسبيا إلى بارد، خاصة في المناطق الجبلية.

في يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا في مختلف المناطق.

وخلال ساعات النهار، يكون الجو معتدلا وغائما جزئيا في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية والغورية، مع بقاء الأجواء لطيفة بشكل عام، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس بارد في المناطق الجبلية، وبارد نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية.

في يوم الجمعة، يسود طقس معتدل بوجه عام، مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث يكون الجو معتدلا خلال ساعات النهار، وحاراً في المناطق الغورية.

أما ليلا، فيسود طقس منعش في المناطق السهلية والساحلية، بينما يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية.

يوم السبت، يسود طقس صاف، مع ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، ليكون الجو معتدلا بشكل عام خلال النهار، وحارا إلى شديد الحرارة في المناطق الغورية.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس منعش في المناطق السهلية والساحلية، وبارد نسبيا في المناطق الجبلية.