حالة الطقس: انخفاض على الحرارة الخميس يعقبه طقس معتدل السبت

مع نهاية الأسبوع ترتفع درجات الحرارة تدريجيا يومي الجمعة والسبت ليكون الطقس معتدلاً نهاراً وحاراً في الأغوار، ومنعشا ليلا في السواحل والسهل وباردا نسبيا في الجبال.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا في مختلف المناطق.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وخلال ساعات النهار، يكون الجو معتدلا وغائما جزئيا في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية والغورية، مع بقاء الأجواء لطيفة بشكل عام، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس بارد في المناطق الجبلية، وبارد نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في يوم الجمعة، يسود طقس معتدل بوجه عام، مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث يكون الجو معتدلا خلال ساعات النهار، وحاراً في المناطق الغورية.

أما ليلا، فيسود طقس منعش في المناطق السهلية والساحلية، بينما يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، يسود طقس صاف، مع ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، ليكون الجو معتدلا بشكل عام خلال النهار، وحارا إلى شديد الحرارة في المناطق الغورية.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس منعش في المناطق السهلية والساحلية، وبارد نسبيا في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين خلال الأيام القادمة، من خطر الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.