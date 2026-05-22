حالة الطقس: ارتفاع طفيف على الحرارة وأجواء معتدلة حتى الثلاثاء

طقس معتدل يسيطر على البلاد خلال الأيام المقبلة مع ارتفاعات طفيفة ومتواصلة على درجات الحرارة، فيما تبقى الأجواء حارة في الأغوار ومنعشة ليلًا، خصوصًا في المناطق الجبلية والساحلية.

يطرأ، اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، فيما يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار في معظم المناطق، مقابل أجواء حارة في الأغوار، مع بقاء درجات الحرارة دون المعدل السنوي العام بنحو ثلاث درجات.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وخلال ساعات الليل، يسود جو منعش في المناطق السهلية والساحلية، فيما يكون الطقس باردًا نسبيًا في المناطق الجبلية.

ويستمر الارتفاع الطفيف على درجات الحرارة، السبت، مع أجواء معتدلة عمومًا، مقابل طقس حار إلى شديد الحرارة في الأغوار.

أما الأحد والإثنين، فتواصل درجات الحرارة ارتفاعها بشكل طفيف، مع بقاء الأجواء معتدلة في معظم المناطق، وحارة في الأغوار، فيما تبقى الحرارة دون المعدل السنوي العام بقليل.

وبحسب التوقعات، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة الثلاثاء، حيث يسود طقس مستقر ومائل للبرودة صباحًا، فيما تكون الأجواء معتدلة في المناطق السهلية والساحلية والجبلية، وتصبح باردة ليلًا في المرتفعات الجبلية.