حالة الطقس: أجواء ربيعية معتدلة حتى الأربعاء

يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، اليوم السبت، لتصبح حول معدلاتها، ويكون الطقس ربيعيًا معتدلاً في الجبال، حارًا نسبيًا في بقية المناطق وصافيًا بوجهٍ عام أثناء ساعات النهار، وباردًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل.

الأحد: تنخفض درجات الحرارة قليلاً مع استمرارها قريبة من معدلاتها العامة، ويتواصل الطقس الربيعي المعتدل في أجواء الجبال نهارًا فيما يسود طقس حار نسبيًا في بقية المناطق، وخلال ساعات المساء والليل يتحول الطقس إلى باردٍ نسبيًا خاصة فوق أعالي الجبال.

الاثنين: يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها بقليل، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ ومعتدلاً خلال ساعات النهار في الجبال، حارًا نسبيًا في بقية المناطق، وباردًا نسبيًا مساءً وليلاً وأثناء ساعات الصباح، وتنشط الرياح على فترات.

الثلاثاء: لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة التي تستمر دون معدلاتها العامة بقليل، ويستمر الطقس صافيًا إلى غائمٍ جزئيًا معتدلاً خلال ساعات النهار فوق الجبال حارًا نسبيًا في بقية المناطق وباردًا نسبيًا بقية الأوقات، وتنشط الرياح على فترات متباعدة.

الأربعاء: تستمر الأجواء معتدلة فوق الجبال وحارة نسبيًا في بقية المناطق أثناء ساعات النهار وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها بقليل، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية.