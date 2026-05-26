حالة الطقس: أجواء لطيفة نهارا ومنعشة ليلا

تسود أجواء حارة نسبيا في الأغوار والمنخفضات، مقابل طقس منعش وبارد نسبيا خلال ساعات الليل خاصة فوق المناطق الجبلية، مع رياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا.

يكون الطقس صافيا بوجه عام (Getty Images)

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس صافيا بوجه عام، اليوم الثلاثاء، ومعتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في بقية المناطق، مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتسود أجواء مستقرة ومائلة للبرودة خلال ساعات الصباح في مختلف المناطق، ثم يتحول الطقس نهارا إلى معتدل في المناطق السهلية والساحلية والغورية، إضافة إلى المناطق الجبلية.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء معتدلة ومائلة للبرودة خلال ساعات الصباح في المناطق الجبلية.

وخلال النهار، يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في المناطق الجبلية، بينما تكون الأجواء منعشة في المناطق السهلية والساحلية، فيما يكون الطقس حارا نسبيا في الأغوار.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء منعشة خلال ساعات الليل والفجر.

وخلال النهار، يسود طقس لطيف ومعتدل ومشمس في معظم المناطق، بينما يكون حارا في المناطق الغورية والمنخفضة.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.