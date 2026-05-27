حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى: أجواء غائمة جزئيا إلى صافية

يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، بحسب ما توقعت دائرة الأرصاد الجوية.

وفي ساعات المساء من الليل، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الخميس، غائما جزئيا إلى صاف، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو، السبت المقبل، غائما جزئيا إلى صاف، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.