حالة الطقس: جو معتدل وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

أعلن الراصد الجوي، اليوم الخميس، أن البلاد تتأثر بأجواء ربيعية معتدلة، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ ومعتدلًا في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا في بقية المناطق، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية إلى الجنوبية الغربية أحيانًا، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وخلال ساعات المساء والليل، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويصبح الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ وباردًا نسبيًا في المناطق الجبلية، ولطيفًا في باقي المناطق، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فتستمر الأجواء غائمة جزئيًا إلى صافية دون تغيّر يُذكر على درجات الحرارة، ويبقى الطقس معتدلًا في الجبال وحارًا نسبيًا في المناطق الأخرى، فيما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء غائمة جزئيًا إلى صافية ومعتدلة في المناطق الجبلية، وحارة نسبيًا في بقية المناطق، بينما تنشط الرياح أحيانًا ويكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.