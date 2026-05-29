حالة الطقس: أجواء ربيعية معتدلة ومستقرة خلال نهاية الأسبوع

أجواء مستقرة ومعتدلة تسيطر على البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع والأيام الأولى من الأسبوع المقبل، مع استمرار الطقس اللطيف في المرتفعات والحار نسبيا في السهول والأغوار، قبل ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الأربعاء.

تسود، اليوم الجمعة، أجواء معتدلة ولطيفة في مختلف المناطق، خاصة في المرتفعات الجبلية، فيما يكون الطقس صيفيا عاديا إلى حار نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، وحارا في الأغوار، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلا ليصبح الجو باردا نسبيا، ولا سيما في المناطق الجبلية.

ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة يوم غد، السبت، إذ يكون الطقس مائلا للبرودة خلال ساعات الصباح، ثم معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في السهول والساحل والأغوار، فيما يسود طقس بارد نسبيا ليلا، ولا سيما في المرتفعات.

وتتواصل الأجواء المستقرة يوم الأحد، مع طقس معتدل ودافئ نسبيا ومشمس خلال ساعات النهار، بينما يكون الجو منعشا إلى بارد نسبيا خلال ساعات الليل والفجر، خاصة في المناطق الجبلية.

أما يوم الإثنين، فتبقى الأجواء دون تغير يذكر، وتتراوح بين الربيعية والصيفية الخفيفة، مع طقس لطيف في الجبال وحار نسبيا في السهول والساحل، وحار في الأغوار، فيما يكون الجو باردا نسبيا خلال الليل.

ويستمر الاستقرار الجوي يوم الثلاثاء، مع أجواء مائلة للبرودة صباحا في المناطق الجبلية، وحارة نسبيا في السهول والساحل والأغوار، بينما يصبح الطقس باردا في المرتفعات خلال ساعات الليل.

ويطرأ، الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتسود أجواء صيفية في المناطق الجبلية، فيما يكون الطقس حارا في المناطق السهلية والساحلية، على أن تبقى الأجواء منعشة إلى باردة نسبيا خلال ساعات الليل في مختلف المناطق.