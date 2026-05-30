حالة الطقس: أجواء معتدلة تميل مساءً للبرودة

طقس معتدل إلى حار نسبيًا في ساعات النهار يميل للبرودة خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، اليوم السبت، ويكون الطقس معتدلاً إلى حارٍ نسبيًا خلال ساعات النهار، ومائلاً للبرودة أثناء ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

الأحد: ترتفع درجات الحرارة قليلاً لتصبح فوق معدلاتها العامة، ويكون الطقس حارًا نسبيًا خلال ساعات النهار ولطيفًا مساءً يميل للبرودة أثناء ساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية.

الاثنين: تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس حارًا نسبيًا خلال ساعات النهار، فيما يميل للبرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية أثناء ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس حارًا نسبيًا أثناء ساعات النهار ولطيفًا مساءً يميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال خلال ساعات الليل.

الأربعاء: ترتفع درجات الحرارة، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في الجبال حارًا في بقية المناطق خلال ساعات النهار، ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل يميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال.