حالة الطقس: أجواء معتدلة في الجبال وحارة في السهول

تكون الأجواء معتدلة في المرتفعات مقابل طقس أكثر حرارة في السهول والسواحل والأغوار، مع تسجيل ارتفاع تدريجي وطفيف على درجات الحرارة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف، مع أجواء معتدلة في المناطق الجبلية، وحارة نسبياً في بقية المناطق، دون أن يطرأ أي تغير يُذكر على درجات الحرارة.

وتسود خلال النهار أجواء لطيفة تميل بين الربيعية والصيفية الخفيفة، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، بينما تكون الأجواء صيفية عادية إلى حارة نسبياً في المناطق السهلية والساحلية، وتصل إلى أجواء حارة في منطقة الأغوار.

أما ليلا، فتميل الأجواء إلى البرودة النسبية، خصوصا في المناطق الجبلية، مع بقاء الأجواء ألطف في باقي المناطق.

والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الثلاثاء، يتوقع أن يكون الطقس صافيا بوجه عام، مع أجواء معتدلة في المناطق الجبلية، وحارة نسبيا في بقية المناطق، إضافة إلى ارتفاع آخر يطرأ على درجات الحرارة.

وخلال ساعات الصباح تسود أجواء مستقرة تميل إلى البرودة في جميع المناطق الجبلية، بينما تكون حارة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية والغورية.

أما ليلا، فتنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة في المناطق الجبلية، وباردة نسبيا في باقي المناطق السهلية والساحلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتسود أجواء صيفية الطابع خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعات، بينما تكون الأجواء حارة بشكل كامل في المناطق السهلية والساحلية.

أما ليلا، فتميل الأجواء إلى الاعتدال، لتصبح منعشة إلى باردة نسبيا في مختلف المناطق، سواء الجبلية أو السهلية أو الساحلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.