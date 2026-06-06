حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة اليوم السبت وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

خلال ساعات النهار، يكون الطقس صيفيًا حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية، وحارًا في المناطق السهلية والساحلية، بينما تشهد منطقة الأغوار أجواء شديدة الحرارة.

يطرأ اليوم السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة، فيما تسود أجواء معتدلة خلال ساعات الصباح في المناطق الجبلية، ومنعشة في المناطق السهلية والساحلية والأغوار.

وخلال ساعات النهار، يكون الطقس صيفيًا حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية، وحارًا في المناطق السهلية والساحلية، بينما تشهد منطقة الأغوار أجواء شديدة الحرارة.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الطقس باردًا نسبيًا في المناطق الجبلية، ومنعشًا في المناطق السهلية والساحلية، ما يوفر أجواءً لطيفة في معظم المناطق.

وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الصيفية خلال الأيام المقبلة، إذ يطرأ يوم الأحد انخفاض طفيف إضافي على درجات الحرارة، مع طقس صيفي اعتيادي في المناطق الجبلية وحار في المناطق السهلية والساحلية والأغوار.

ويوم الإثنين، تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع بشكل طفيف، ليسود طقس صيفي في المناطق الجبلية، وحار في المناطق السهلية والساحلية، فيما تبقى الأجواء منعشة إلى باردة نسبيًا خلال ساعات الليل في مختلف المناطق.