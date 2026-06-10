حالة الطقس: أجواء صيفية حارة وجافة

حذرت دائرة الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومن إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو أربع درجات مئوية.

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وخلال ساعات النهار، يسود طقس حار في المناطق الجبلية والمرتفعات، بينما يكون أكثر حرارة في المناطق السهلية والساحلية.

أما خلال ساعات المساء والليل، فيصبح الجو منعشا في المناطق الجبلية، في حين يكون لطيفا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، فلا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الطقس الصيفي الحار في المناطق الجبلية والمرتفعات خلال ساعات النهار، فيما يكون حارا بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية، وشديد الحرارة في الأغوار.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الجو منعشا في المناطق الجبلية، بينما يكون أقل انتعاشا في المناطق السهلية والساحلية، مع أجواء لطيفة بوجه عام.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام جافا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.