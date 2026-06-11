حالة الطقس: أجواء حارة تستمر خلال الأيام المقبلة

تستقر الأجواء خلال الأيام المقبلة مع بقاء الحرارة عند مستويات مرتفعة نسبيا في معظم المناطق، فيما تستمر الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، ويستمر الطقس الصيفي الحار في المناطق الجبلية والمرتفعات خلال ساعات النهار، فيما يكون حارا بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية، وشديد الحرارة في الأغوار.

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وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الجو منعشا في المناطق الجبلية، بينما يكون أقل انتعاشا في المناطق السهلية والساحلية، مع أجواء لطيفة بوجه عام.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام جافا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.