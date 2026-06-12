استقرار الأجواء الصيفية ودرجات الحرارة حول معدلاتها

تسود أجواء صيفية مستقرة من الجمعة حتى الأحد، مع طقس معتدل نسبياً في المناطق الجبلية وحار نسبياً إلى حار في المناطق السهلية والساحلية، فيما تبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها مع تغيرات طفيفة.

تتواصل الأجواء الصيفية المستقرة خلال الأيام المقبلة، حيث يُتوقع أن يكون الطقس اليوم الجمعة صافياً وجافاً، وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية، فيما يسود طقس حار في باقي المناطق، مع بقاء درجات الحرارة دون تغير يُذكر.

وفي يوم السبت، تستمر الأجواء الصافية والحارة نسبياً في المناطق الجبلية والحارة في سائر المناطق، مع تسجيل انخفاض طفيف على درجات الحرارة مقارنة بيوم الجمعة.

وتهب الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما يبقى البحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأحد، يبقى الطقس صيفياً معتدلاً خلال ساعات النهار، بما في ذلك المناطق الجبلية، فيما تسود أجواء حارة نسبياً إلى حارة في المناطق السهلية والساحلية، دون تغير يُذكر على درجات الحرارة.

وخلال ساعات المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة ليسود جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، ما يوفر أجواء مريحة مقارنة بفترة النهار.