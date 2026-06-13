حالة الطقس: أجواء صيفية حارة نسبيا

تستمر الحالة الجوية على حالها ودرجات الحرارة تبقى أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا لطيفا بوجه عام في المساء والليل.

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، اليوم السبت، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة خلال ساعات النهار، ولطيفة أثناء ساعات المساء والليل خاصة في المناطق المنخفضة فيما تميل للبرودة قليلا فوق الجبال.

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الأحد: تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها، ويبقى الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعات النهار، لطيفا مساءً وليلا يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال.

الاثنين: لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة التي تستمر حول معدلاتها العامة، ويستمر الطقس صيفيًا حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعات النهار، لطيفا مساء وليلا يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة التي تتجاوز معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويكون الطقس صيفيا عاديا حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعات النهار، ولطيفا خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء: تستمر الحالة الجوية على حالها وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل، ويكون الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا، لطيفا بوجه عام خلال ساعات المساء والليل.