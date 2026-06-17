حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ولطيفة ليلا خلال الأيام المقبلة

تشير توقعات الطقس إلى استمرار الأجواء الصيفية خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الخميس، قبل أن تستقر قرب معدلاتها الموسمية حتى السبت.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة.

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ويسود طقس صيفي حار خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعات، بينما يكون حاراً بشكل كبير في المناطق السهلية والساحلية، وشديد الحرارة في الأغوار.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الجو منعشا في مختلف المناطق الجبلية، ولطيفا إلى منعش بدرجة أقل في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

من المتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم الخميس، مع استمرار الأجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية، وحارة في بقية المناطق.

وتبقى الأجواء نهارا صيفية ولطيفة في المرتفعات الجبلية العالية والمتوسطة، فيما يسود طقس حار نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، ويكون حارا في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ليصبح الطقس لطيفا إلى بارد نسبيا ومنعشا، خاصة في المناطق الجبلية.

الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، يكون الطقس صافيا بوجه عام، وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، بينما يكون حارا في بقية المناطق، دون أن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتستمر الأجواء الصيفية المعتادة، حيث يسود طقس معتدل نسبيا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، في حين يكون حارا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، وحارا في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة، ليصبح الطقس لطيفًا إلى بارد نسبيًا ومنعشًا، خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يستمر الطقس يوم السبت دون تغير يذكر، حيث تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود خلال ساعات النهار طقس صيفي معتدل في المناطق الجبلية، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية، مع استقرار درجات الحرارة.

أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق، بما يشمل الجبلية والسهلية والساحلية، مع أجواء مريحة ومعتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا الى 4 مساء، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.