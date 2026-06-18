حالة الطقس: استمرار الأجواء الصيفية حتى السبت

تبقى الأجواء حارة نهارا، خاصة في المناطق المنخفضة والأغوار، فيما تسود أجواء أكثر اعتدالا ولطافة خلال ساعات الليل، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس وإشعال النيران في المناطق العشبية.

استقرار الحرارة حول معدلاتها السنوية في الأسبوع المقبل (Getty Images)

يتوقع الراصد الجوي يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم الخميس، مع استمرار الأجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية، وحارة في بقية المناطق.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتبقى الأجواء نهارا صيفية ولطيفة في المرتفعات الجبلية العالية والمتوسطة، فيما يسود طقس حار نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، ويكون حارا في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ليصبح الطقس لطيفا إلى بارد نسبيا ومنعشا، خاصة في المناطق الجبلية.

الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يكون الطقس صافيا بوجه عام، وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، بينما يكون حارا في بقية المناطق، دون أن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتستمر الأجواء الصيفية المعتادة، حيث يسود طقس معتدل نسبيا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، في حين يكون حارا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، وحارا في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة، ليصبح الطقس لطيفًا إلى بارد نسبيًا ومنعشًا، خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يستمر الطقس يوم السبت دون تغير يذكر، حيث تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود خلال ساعات النهار طقس صيفي معتدل في المناطق الجبلية، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية، مع استقرار درجات الحرارة.

أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق، بما يشمل الجبلية والسهلية والساحلية، مع أجواء مريحة ومعتدلة.

يوم الأحد، يبقى الطقس صيفيا اعتياديا، مع استقرار درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة.

وتسود أجواء معتدلة نسبيا في المناطق الجبلية، فيما يكون الطقس حارا في المناطق السهلية وحارا نسبيا على الساحل.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الانتعاش في المناطق الجبلية، بينما تكون لطيفة في المناطق السهلية والساحلية.

وفي يوم الإثنين، يستمر الطقس الصيفي المستقر، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية دون تغير يذكر.

وتكون الأجواء معتدلة نسبيًا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وحارة في المناطق السهلية والساحلية.

أما ليلا، فيسود طقس منعش في المناطق الجبلية، ولطيف في المناطق السهلية والساحلية.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا الى 4 مساء، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.