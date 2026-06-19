أجواء صيفية اعتيادية نهارا ومنعشة ليلا في مختلف المناطق

توقعت الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الصيفية المستقرة حتى مطلع الأسبوع المقبل، مع درجات حرارة حول معدلاتها السنوية وتحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الصيفية المستقرة خلال الأيام المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة دون تغييرات ملموسة، وسط طقس حار نسبيًا إلى حار في معظم المناطق.

ويكون الطقس اليوم الجمعة صافياً بوجه عام، وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية، فيما يسود طقس حار في بقية المناطق. وتبقى الأجواء معتدلة نسبياً خلال ساعات النهار في المرتفعات الجبلية، مقابل أجواء أكثر حرارة في المناطق السهلية والساحلية والأغوار. أما خلال الليل، فتنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف إلى بارد نسبياً ومنعش، خاصة في المناطق الجبلية.

وتستمر الأوضاع الجوية ذاتها يوم السبت، حيث لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع طقس صيفي معتدل في المناطق الجبلية وحار في المناطق السهلية والساحلية، فيما تسود ليلاً أجواء لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق.

أما يوم الأحد، فتظل الأجواء صيفية اعتيادية مع استقرار درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية، حيث يكون الطقس معتدلاً نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً في المناطق السهلية، فيما تميل الأجواء إلى الانتعاش ليلاً، خاصة فوق المرتفعات.

ويستمر الاستقرار الجوي يوم الإثنين، مع بقاء درجات الحرارة دون تغير يذكر، وسط أجواء معتدلة نسبياً في المناطق الجبلية وحارة في المناطق السهلية والساحلية، بينما يكون الطقس ليلاً منعشاً في الجبال ولطيفاً في بقية المناطق.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، لا سيما خلال ساعات الذروة بين الساعة الحادية عشرة صباحاً والرابعة عصراً، كما دعت إلى تجنب إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة تفادياً لاندلاع الحرائق.