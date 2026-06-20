حالة الطقس: درجات الحرارة فوق معدلاتها

تستمر درجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية العامة ويكون الطقس صيفيا عاديا حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار لطيفاً أثناء ساعات المساء والليل.

ترتفع درجات الحرارة قليلا، اليوم السبت، لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا مساء وليلا يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال.

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الأحد: يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، ولطيفا بوجه عام أثناء ساعات المساء والليل، وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل.

الاثنين: تكون درجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس صيفيا عاديا حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار ولطيفاً أثناء ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: تستمر درجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس صيفيا عاديا حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار ولطيفاً أثناء ساعات المساء والليل.