حالة الطقس: استمرار الأجواء الصيفية الحارة حتى الثلاثاء

تستمر الأجواء الصيفية الاعتيادية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مع طقس حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، فيما تبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية مع انخفاض طفيف يوم الإثنين.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، صافيا بوجه عام، وحارا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع بقاء درجات الحرارة دون تغير يذكر.

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وتبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية المعتادة لهذا الوقت من العام، ليسود طقس صيفي اعتيادي، يكون معتدلا نسبيا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية، بينما يكون حارا في المناطق السهلية، وحارا نسبيا على المناطق الساحلية.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الطقس منعشا في المناطق الجبلية، ولطيفا في المناطق السهلية والساحلية، مما يوفر أجواء أكثر اعتدالا مقارنة بفترة النهار.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الإثنين، فيكون الطقس صافيا بوجه عام، وحارا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، ليسود طقس صيفي اعتيادي، يكون معتدلا نسبيا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا في المناطق الجبلية، ولطيفا في المناطق السهلية والساحلية، مما يضفي أجواءً أكثر اعتدالا مقارنة بساعات النهار.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الطقس صافيا بوجه عام، وحارا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، دون أن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، ليسود طقس صيفي اعتيادي، يكون معتدلا نسبيا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية، فيما يكون حارا نسبيا إلى حار في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، كما تسود أجواء لطيفة في المناطق السهلية والساحلية، لتبقى الأجواء مريحة مقارنة بفترة النهار.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.