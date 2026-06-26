طقس صيفي مستقر ودرجات الحرارة حول معدلاتها وتحذيرات من التعرض للشمس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس الصيفي المستقر، اليوم الجمعة وغدًا السبت، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة ومن إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تستمر الأجواء الصيفية الاعتيادية والمستقرة، اليوم الجمعة وغدًا السبت، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وبحسب التوقعات، يكون الطقس حارًا خلال ساعات الظهيرة، بما في ذلك في المناطق الجبلية، فيما يسود طقس حار نسبيًا إلى حار في المناطق السهلية والساحلية. وخلال ساعات المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء منعشة ولطيفة في المناطق الجبلية، ولطيفة في المناطق السهلية والساحلية.

وتهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، فلا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، إذ تبقى ضمن معدلاتها السنوية، مع استمرار الأجواء الصيفية المستقرة، ويكون الطقس حارًا خلال ساعات الظهيرة، بينما تعود الأجواء اللطيفة والمنعشة ليلًا، خاصة في المناطق الجبلية. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ودعت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، لا سيما خلال ساعات الذروة الممتدة بين الساعة الحادية عشرة صباحًا والرابعة عصرًا، كما حذرت من إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، تفاديًا لاندلاع الحرائق.