حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

ترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها العامة ويكون الطقس صيفيا حارا إلى حار جدا في المناطق المنخفضة خلال ساعات النهار، ولطيفا أثناء ساعات المساء والليل.

(منظر عام في الناصرة/ عرب 48)

تبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية العامة، اليوم السبت، ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار ولطيفا أثناء ساعات المساء والليل.

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الأحد: ترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 3 درجات، ويكون الطقس صيفيا حارا في الجبال وحارا جدا في بقية المناطق المنخفضة خلال ساعات النهار، ولطيفا أثناء ساعات المساء والليل.

الاثنين: تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة، ويتواصل الطقس حارا في الجبال وحارا جدا في بقية المناطق خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: يكون الطقس حارا خلال ساعات النهار فوق الجبال ويظل حارا جدا في المناطق المنخفضة، وأثناء ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف، وتكون درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة.