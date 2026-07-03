استقرار الأجواء الصيفية الجمعة والسبت مع تحذيرات من التعرض للشمس وإشعال النيران

توقعت الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الصيفية المستقرة يومي الجمعة والسبت، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية، فيما حذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة ومن إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الصيفية المستقرة يومي الجمعة والسبت، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة وإشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

ويُتوقع أن تشهد البلاد، اليوم الجمعة، انخفاضًا طفيفًا على درجات الحرارة، مع طقس صيفي اعتيادي يكون حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية خلال ساعات الظهيرة، وحارًا في المناطق السهلية والساحلية. ومع حلول المساء والليل، تميل الأجواء إلى اللطافة والانتعاش، خاصة في المناطق الجبلية، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، ويكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما السبت، فلا يُتوقع أن يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، لتبقى ضمن معدلاتها السنوية أو أعلى بقليل، مع استمرار الأجواء الصيفية المستقرة. ويكون الطقس حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية وحارًا في المناطق السهلية والساحلية، بينما يسود خلال ساعات الليل طقس لطيف ومنعش في معظم المناطق.

ودعت دائرة الأرصاد الجوية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة بين الساعة 11:00 صباحًا و4:00 عصرًا، كما حذرت من إشعال النيران في المناطق التي تنتشر فيها الأعشاب الجافة، تفاديًا لخطر اندلاع الحرائق.