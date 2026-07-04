طقس حار إلى شديد الحرارة يرافق البلاد حتى الأسبوع القادم

يكون الطقس، اليوم السبت، حارًا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة. وتهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

تتواصل الأجواء الصيفية الحارة في البلاد خلال الأيام المقبلة، إذ تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار الطقس الحار في المناطق الجبلية، والشديد الحرارة في بقية المناطق، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء.

ويكون الطقس، اليوم السبت، حارًا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة. وتهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وخلال ساعات المساء والليل، يتحول الطقس إلى غائم جزئيًا حتى صافٍ، ويكون لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئًا في بقية المناطق، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، وبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق، فيما تستمر الرياح الجنوبية الغربية إلى الشمالية الغربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.

ويستمر الطقس، يومي الإثنين والثلاثاء، حارًا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، مع استمرار هبوب الرياح الجنوبية الغربية إلى الشمالية الغربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، فيما يبقى البحر خفيف ارتفاع الموج.

ويُنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، في ظل استمرار الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة.