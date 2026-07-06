حالة الطقس: أجواء صيفية حارة نهارا ولطيفة ليلا

تستمر الأجواء الصيفية المستقرة خلال الأيام المقبلة، مع سيطرة طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا، خاصة في المناطق المنخفضة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الإثنين، حارا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، دون أن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى ضمن معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

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وخلال ساعات النهار، يسود طقس صيفي اعتيادي، حيث يكون حارا نسبيا وقت الظهيرة في المناطق الجبلية، وحارا في المناطق السهلية والساحلية.

ومع حلول المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة نسبيًا، ليصبح الجو لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق الجبلية، وكذلك في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الطقس حارا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، دون أن يطرأ أي تغير على درجات الحرارة، التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وخلال ساعات النهار، يسود طقس صيفي، حيث يكون حارا نسبيا، خاصة خلال فترة الظهيرة، في المناطق الجبلية، وحارا في المناطق السهلية والساحلية.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الجو منعشًا في مختلف المناطق الجبلية، بينما يكون لطيفا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى ضمن معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وخلال ساعات النهار، يسود طقس صيفي، حيث يكون حارًا نسبيا، خاصة وقت الظهيرة، في المناطق الجبلية، وحارا في المناطق السهلية والساحلية.

ومع حلول المساء والليل، يصبح الجو لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق الجبلية، بينما يكون لطيفا ومعتدلا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا الى 4 عصرا، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.