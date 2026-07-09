حالة الطقس: أجواء صيفية حارة في نهاية الأسبوع

تشير توقعات الطقس إلى استمرار الأجواء الصيفية خلال الأيام المقبلة، وارتفاع تدريجي حتى السبت، فيما يبقى الطقس حارا إلى شديد الحرارة نهارا، خاصة في المناطق السهلية والساحلية، ولطيفا خلال ساعات الليل.

ارتفاع تدريجي على الحرارة وتحذير من حرائق الأعشاب (Getty Images)

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع جديد على درجات الحرارة، اليوم الخميس، ليسود طقس حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في معظم المناطق الأخرى.

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وتكون الأجواء صيفية خلال ساعات النهار، فيما يسود طقس حار نسبيً في الجبال وحار في المناطق السهلية والساحلية.

ومع ساعات المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتصبح الأجواء منعشة ولطيفة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة نسبيا إلى الحارة في مختلف المناطق خلال ساعات النهار، فيما تكون الحرارة أعلى في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات المساء والليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال، لتصبح منعشة ولطيفة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو ثلاث درجات مئوية، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة.

ويسود طقس حار في المناطق الجبلية والمرتفعات، بينما تكون الأجواء أشد حرارة في المناطق السهلية والساحلية خلال ساعات النهار.

ومع حلول المساء والليل، يصبح الطقس منعشًا في المناطق الجبلية، ولطيفا مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبيًا في السهول والمناطق الساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا الى 4 عصرا، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.