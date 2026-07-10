ارتفاع جديد على درجات الحرارة الجمعة والسبت وتحذيرات من أشعة الشمس والحرائق

يُتوقع أن يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، الجمعة والسبت، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق.

يتوقع أن تشهد البلاد، يومي الجمعة والسبت، ارتفاعًا إضافيًا على درجات الحرارة، وسط أجواء صيفية حارة وتحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق.

وأفادت توقعات دائرة الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة سترتفع، اليوم الجمعة، لتسود أجواء حارة نسبيًا إلى حارة في مختلف المناطق خلال ساعات النهار، مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بالمناطق السهلية والساحلية. وفي ساعات المساء والليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال، وتصبح منعشة ولطيفة في المناطق الجبلية.

ويستمر الارتفاع في درجات الحرارة، يوم السبت، بشكل طفيف، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو ثلاث درجات مئوية. ويسود طقس حار في المناطق الجبلية والمرتفعات، فيما تكون الأجواء أشد حرارة في المناطق السهلية والساحلية خلال ساعات النهار.

ومع حلول المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة نسبيًا، لتصبح الأجواء منعشة في المناطق الجبلية ولطيفة في السهول والسواحل، رغم بقاء الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، فيما يكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا بين الساعة 11:00 صباحًا والرابعة عصرًا، ودعت إلى تجنب إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، في ظل ارتفاع خطر اندلاع الحرائق.