حالة الطقس: ارتفاع طفيف آخر في درجات الحرارة

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم السبت، ويسود جو حار في الجبال والمناطق المرتفعة، وجو أكثر حرارة في كافة المناطق السهلية والساحلية، وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

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الأحد: تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس حارا في المناطق الجبلية خلال ساعات النهار شديد الحرارة في بقية المناطق، ولطيفا مساءً وليلا يميل للدفء في المناطق المنخفضة.

الاثنين: يكون الطقس حارا بوجهٍ عام خلال ساعات النهار فوق الجبال وحارا جدا في بقية المناطق، وأثناء ساعات المساء والليل يكون الطقس لطيفا في المناطق الجبلية يميل للدفء في بقية المناطق.

الثلاثاء: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو حار نسبيًا في الجبال، وحار بشكل واضح في المناطق السهلية والساحلية، ويصبح مساء لطيفا في كافة المناطق الجبلية وبشكل أقل في المناطق السهلية والساحلية.

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وزارة الصحة: تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في ساعات الذروة، مع الإكثار من شرب السوائل.