حالة الطقس: أجواء حارة تستمر حتى الجمعة

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الصيفية الحارة خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها، قبل أن تستقر تدريجياً مع نهاية الأسبوع.

يتوقع الراصد الجوي أن يشهد الطقس، اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا آخر على درجات الحرارة، لتتواصل الأجواء الحارة في مختلف المناطق.

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وخلال ساعات النهار، يسود طقس حار حتى في المناطق الجبلية، فيما تكون الأجواء أشد حرارة من المعتاد في المناطق السهلية والساحلية.

ومع حلول المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة في المناطق الجبلية، بينما تبقى معتدلة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، فلا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة في مختلف المناطق.

وخلال ساعات النهار، يسود طقس حار في المناطق الجبلية، بينما تكون الأجواء أشد حرارة في المناطق السهلية والساحلية.

ومع حلول المساء والليل، تميل الأجواء إلى اللطافة والانتعاش، خاصة في المناطق الجبلية، وتمتد الأجواء المعتدلة إلى المناطق السهلية والساحلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الحارة في مختلف المناطق، لا سيما خلال ساعات الظهيرة، بما في ذلك المرتفعات الجبلية.

وخلال النهار، تكون الأجواء أشد حرارة في المناطق السهلية والساحلية، فيما تنخفض درجات الحرارة مساء وليلا لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة في المناطق الجبلية، وتمتد الأجواء المعتدلة إلى المناطق السهلية والساحلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، دون تغير يذكر. ويسود طقس صيفي حار نسبياً خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية، بينما يكون حاراً في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات المساء والليل، تميل الأجواء إلى اللطافة والانتعاش، خاصة في المناطق الجبلية، فيما تكون معتدلة ولطيفة بدرجة أقل في المناطق السهلية والساحلية.

يوم الأحد، يسود طقس صيفي حار نسبيا خلال ساعات الظهيرة في مختلف المناطق، بما فيها الجبلية، فيما يكون حاراً في المناطق السهلية والساحلية، مع بقاء درجات الحرارة دون تغير يذكر.

وخلال ساعات المساء والليل، تميل الأجواء إلى الانتعاش واللطافة، خاصة في المناطق الجبلية، بينما تكون لطيفة إلى معتدلة في المناطق السهلية والساحلية.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر اِلتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 عصرا، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.