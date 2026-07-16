توقعات الطقس: أجواء صيفية حارة حتى الأحد وتحذيرات من التعرض للشمس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الصيفية الحارة حتى يوم الأحد، مع بقاء درجات الحرارة مستقرة وأعلى من معدلاتها الموسمية، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة وخطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

تستقر اليوم الخميس درجات الحرارة دون تغير يُذكر، لتظل أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 4 درجات مئوية، وسط أجواء صيفية حارة تسيطر على مختلف المناطق.

ويكون الطقس حارًا في المناطق الجبلية، بينما تشتد الحرارة في السهول والمناطق الساحلية. ومع ساعات المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا، لتسود أجواء لطيفة ومنعشة، خصوصًا في المرتفعات، وتمتد الأجواء المعتدلة إلى السهول والساحل. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يبقى البحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة:

يستمر الطقس على حاله تقريبًا، دون تغير ملموس في درجات الحرارة، مع أجواء حارة في جميع المناطق، وتبلغ ذروتها خلال ساعات الظهيرة، بما في ذلك المناطق الجبلية. وتكون الحرارة أشد في السهول والمناطق الساحلية، قبل أن تعود الأجواء إلى الاعتدال مساءً، مع طقس لطيف ومنعش في المرتفعات، ولطيف إلى معتدل في بقية المناطق. وتبقى الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت:

تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام، مع استمرار الأجواء الصيفية. ويسود طقس حار نسبيًا في المناطق الجبلية خلال ساعات الظهيرة، بينما يكون حارًا في السهول والمناطق الساحلية. وخلال المساء والليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال والانتعاش، خاصة في المرتفعات، فيما تكون لطيفة في السهول والساحل.

الأحد:

لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، ويستمر الطقس الصيفي الحار نسبيًا في مختلف المناطق، مع أجواء أكثر حرارة في السهول والساحل خلال ساعات النهار. أما ليلًا، فتسود أجواء لطيفة ومنعشة في المناطق الجبلية، ولطيفة إلى معتدلة في المناطق السهلية والساحلية.

تحذيرات:

ودعت دائرة الأرصاد الجوية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة بين الساعة 11:00 صباحًا و4:00 عصرًا، كما حذرت من إشعال النيران في المناطق التي تنتشر فيها الأعشاب الجافة، نظرًا لارتفاع خطر اندلاع الحرائق.