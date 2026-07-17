طقس صيفي حار يرافق نهاية الأسبوع والأرصاد تحذر من التعرض للشمس وخطر الحرائق

توقعت دائرة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الصيفية الحارة حتى الأحد، دون تغيرات ملموسة على درجات الحرارة، مع تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة وخطر اندلاع الحرائق في المناطق التي تنتشر فيها الأعشاب الجافة.

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تستمر الأجواء الصيفية الحارة في مختلف المناطق حتى يوم الأحد، من دون تغيرات تُذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس حارًا خلال ساعات النهار، لا سيما في السهول والمناطق الساحلية، فيما تكون الأجواء أكثر اعتدالًا ولطفًا خلال ساعات المساء والليل.

ويكون الطقس، اليوم الجمعة، مستقرًا مع درجات حرارة مماثلة للأيام الماضية، إذ تسود أجواء حارة في مختلف المناطق، تبلغ ذروتها وقت الظهيرة، بما في ذلك المناطق الجبلية، بينما تكون أشد حرارة في السهول والساحل، قبل أن تنخفض الحرارة مساءً لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، خاصة في المرتفعات.

ويستمر الطقس، يوم السبت، على وتيرته الصيفية، مع بقاء درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية، إذ يكون حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية، وحارًا في السهول والمناطق الساحلية، فيما تسود أجواء معتدلة ولطيفة خلال ساعات الليل.

أما يوم الأحد، فلا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، وتستمر الأجواء الصيفية الحارة نسبيًا، مع ارتفاع الإحساس بالحرارة في السهول والساحل خلال النهار، يقابله طقس لطيف ومنعش ليلًا، خصوصًا في المناطق الجبلية.

ودعت دائرة الأرصاد الجوية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، ولا سيما بين الساعة 11:00 صباحًا و4:00 عصرًا، كما حذرت من إشعال النيران في المناطق التي تنتشر فيها الأعشاب الجافة، بسبب ارتفاع خطر اندلاع الحرائق.