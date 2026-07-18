حالة الطقس: الحرارة فوق معدلاتها بقليل

تبقى المنطقة تحت تأثير كتلة هوائية حارة ويكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار في مختلف مناطق البلاد.

تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها بقليل، اليوم السبت، ويكون الطقس حارا جدا في مختلف المناطق خلال ساعات النهار ودافئا نسبيا أثناء ساعات المساء والليل.

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الأحد: ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها بحدود 2-3 درجات، ويكون الطقس حارا جدا في الجبال شديد الحرارة في بقية المناطق خلال ساعات النهار، ودافئا نسبيا أثناء ساعات المساء والليل.

الاثنين: تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بحدود 3-4 درجات، ويكون الطقس حارا جدا في الجبال شديد الحرارة في بقية المناطق خلال ساعات النهار، ودافئا نسبيا أثناء ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: تبقى المنطقة تحت تأثير كتلة هوائية صيفية حار، ويكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، وأثناء ساعات المساء والليل يكون الطقس دافئا نسبيا.

الأربعاء: تستمر المنطقة تحت تأثير كتلة هوائية صيفية حارة، ويتواصل الطقس حارا إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، وأثناء ساعات المساء والليل يكون الطقس دافئا نسبيا.