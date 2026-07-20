حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة

تستمر موجة الحر المتوسطة التأثير على البلاد حتى الخميس، مع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق، فيما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية.

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر الطقس، شديد الحرارة في معظم المناطق، اليوم الإثنين، دون تغير يُذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

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وتواصل البلاد تأثرها بموجة حارة متوسطة القوة، ما يبقي الأجواء أكثر حرارة من المعتاد، حيث يسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية.

ومع حلول المساء والليل، يصبح الجو لطيفا في المناطق الجبلية، فيما يكون أقل لطفا في المناطق السهلية والساحلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وتستمر البلاد تحت تأثير موجة حارة متوسطة القوة، لتبقى الأجواء أكثر حرارة من المعتاد، حيث يسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الجو لطيفا في المناطق الجبلية، فيما يكون أقل لطفا في المناطق السهلية والساحلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يتوقع الراصد الجوي أن تستمر الأجواء، حارة إلى شديدة الحرارة في مختلف المناطق، مع استمرار تأثر البلاد بموجة حارة متوسطة القوة، لتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 5 درجات مئوية.

ويسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، فيما تميل الأجواء إلى اللطف خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية، وتكون أقل لطفا في المناطق السهلية والساحلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يتوقع الراصد الجوي أن يبقى الطقس، حارا في مختلف المناطق، مع استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، بينما تميل الأجواء إلى اللطف خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية، وتكون أقل لطفا في المناطق السهلية والساحلية.