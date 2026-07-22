حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها

تواصل موجة الحر تأثيرها على البلاد خلال الأيام المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، وسط أجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة نهارا.

يتوقع الراصد الجوي أن تستمر الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في مختلف المناطق، اليوم الأربعاء، مع استمرار تأثر البلاد بموجة حارة متوسطة القوة، لتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 5 درجات مئوية.

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ويسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، فيما تميل الأجواء إلى اللطف خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية، وتكون أقل لطفا في المناطق السهلية والساحلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يتوقع الراصد الجوي أن يبقى الطقس، حارا في مختلف المناطق، مع استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، بينما تميل الأجواء إلى اللطف خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية، وتكون أقل لطفا في المناطق السهلية والساحلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر اِلتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 عصرا، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، والإكثار من شرب الماء والسوائل.