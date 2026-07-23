حالة الطقس: موجة الحر تتواصل حتى نهاية الأسبوع

جددت دائرة الأرصاد الجوية تحذيراتها من التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، وضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر.

يتوقع الراصد الجوي أن يبقى الطقس، اليوم الخميس، حارا في مختلف المناطق، مع استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات مئوية.

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ويسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، بينما تميل الأجواء إلى اللطف خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية، وتكون أقل لطفا في المناطق السهلية والساحلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر اِلتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 عصرا، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، والإكثار من شرب الماء والسوائل.