الجمعة والسبت: أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس وإشعال النيران

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس شديد الحرارة، اليوم الجمعة وغدا السبت، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 3 درجات مئوية، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس وإشعال النيران في المناطق التي تنتشر فيها الأعشاب

يستمر الطقس الحار إلى شديد الحرارة، اليوم الجمعة وغدا السبت، دون تغير يُذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية، بحسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية.

ويتوقع أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، شديد الحرارة في معظم المناطق، مع رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، فيسود طقس حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

ودعت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصا بين الساعة 11:00 صباحا و4:00 عصرا، محذرة من إشعال النيران في المناطق التي تنتشر فيها الأعشاب الجافة، ومن ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، مع التشديد على أهمية الإكثار من شرب المياه والسوائل لتفادي الإجهاد الحراري.