حالة الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

ترتفع درجات الحرارة، اليوم السبت، لتصبح فوق معدلاتها السنوية بقليل، ويكون الطقس حارا في الجبال شديد الحرارة في بقية مناطق البلاد خلال ساعات النهار، ولطيفا أثناء ساعات المساء والليل وتنشط الرياح من جديد.

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الأحد: تنخفض درجات الحرارة من جديد لتعود إلى معدلاتها السنوية العامة مع تراجع طفيف على وطأة الحر أثناء ساعات النهار، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس لطيفا رطبا وتنشط الرياح.

الاثنين: تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس حارا خلال ساعات النهار لطيفا أثناء ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة، ويبقى الطقس حارا خلال ساعات النهار ولطيفا أثناء ساعات المساء والليل.