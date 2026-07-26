حالة الطقس: أجواء حارة وموجة حر متوسطة حتى الأربعاء

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الصيفية الحارة خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتبلغ ذروتها الأربعاء بالتزامن مع تأثر البلاد بموجة حر متوسطة الشدة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكنها ستبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

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ويسود خلال ساعات النهار طقس صيفي اعتيادي، يكون حارا نسبيا إلى حار، خاصة خلال فترة الظهيرة، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال والانتعاش تدريجيا خلال ساعات المساء والليل، ولا سيما في المناطق الجبلية، حيث يصبح الطقس لطيفا ومنعشا.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الإثنين، يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس حارا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وتسود خلال ساعات النهار أجواء صيفية مستقرة، تكون حارة إلى شديدة الحرارة، خاصة وقت الظهيرة، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال والانتعاش خلال ساعات المساء والليل، ولا سيما في المناطق الجبلية، حيث يصبح الطقس أكثر لطفًا وراحة.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، الثلاثاء، حارًا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وتسود خلال ساعات النهار أجواء صيفية حارة، تكون حارة في المناطق الجبلية، بينما تشتد الحرارة في المناطق السهلية والأغوار والساحلية، خاصة خلال فترة الظهيرة.

ومع حلول المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا، ليسود طقس لطيف في المناطق الجبلية، فيما يكون معتدلا ومائلا للدفء في المناطق السهلية والساحلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يتوقع الراصد الجوي أن تتواصل الأجواء الحارة بدرجات تفوق المعدل المعتاد، مع تأثر البلاد بموجة حارة متوسطة الشدة.

وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية.

ويسود خلال ساعات النهار طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة، خاصة وقت الظهيرة، في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية.

ومع حلول المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا، ليصبح الطقس لطيفا في المناطق الجبلية، فيما يكون معتدلا ومائلا للدفء في المناطق السهلية والساحلية.