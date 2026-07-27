توقعات الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة حتى الأربعاء ودرجات الحرارة أعلى من المعدل

يتوقع أن تستمر الأجواء الحارة حتى الأربعاء، مع درجات حرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، فيما تبلغ ذروة الحر خلال ساعات الظهيرة، خاصة في المناطق السهلية والأغوار والساحل.

يُتوقع أن تستمر الأجواء الصيفية الحارة حتى يوم الأربعاء، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، فيما تكون الأجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

الإثنين:

يكون الطقس حارًا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. وتسود أجواء صيفية مستقرة خلال النهار، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال خلال ساعات المساء والليل، خصوصًا في المناطق الجبلية. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء:

لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. ويكون الطقس حارًا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في السهول والأغوار والمناطق الساحلية، خاصة خلال ساعات الظهيرة. وخلال المساء والليل تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا، ليسود طقس لطيف في المناطق الجبلية، ومعتدل مائل للدفء في السهول والساحل. وتبقى الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء:

تتواصل الموجة الحارة متوسطة الشدة، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية. ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة في مختلف المناطق خلال النهار، ولا سيما وقت الظهيرة، قبل أن تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا مساءً، لتصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية، ومعتدلة مائلة للدفء في المناطق السهلية والساحلية.