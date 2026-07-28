استمرار الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع ودرجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي

تتواصل الموجة الحارة في البلاد حتى نهاية الأسبوع، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، فيما يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

تتواصل الموجة الحارة في البلاد خلال الأيام المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، فيما يسود طقس حار إلى شديد الحرارة، خاصة خلال ساعات الظهيرة، وفق توقعات الأرصاد الجوية.

ويكون الطقس، اليوم الثلاثاء، حارًا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في السهول والأغوار والمناطق الساحلية، قبل أن تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا خلال المساء والليل، لتصبح الأجواء لطيفة في المرتفعات ومعتدلة مائلة للدفء في السهول والساحل.

وتستمر الأجواء الحارة، الأربعاء والخميس والجمعة، دون تغير يُذكر، مع درجات حرارة تفوق المعدل السنوي بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، ويبلغ الحر ذروته خلال ساعات الظهيرة في مختلف المناطق، فيما تميل الأجواء إلى اللطف ليلًا، خصوصًا في المناطق الجبلية.

أما السبت، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من المعدلات العامة بنحو 3 درجات مئوية، ويستمر الطقس صيفيًا حارًا إلى شديد الحرارة نهارًا، في حين يسود ليلًا طقس لطيف في المناطق الجبلية، ومعتدل في المناطق السهلية والساحلية.