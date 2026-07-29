الموجة الحارة مستمرة حتى السبت ودرجات الحرارة أعلى من المعدل

تستمر الأجواء الصيفية الحارة في البلاد خلال الأيام المقبلة، مع استمرار تأثير موجة حارة متوسطة ترفع درجات الحرارة إلى مستويات تفوق معدلاتها السنوية، فيما يبلغ الحر ذروته خلال ساعات الظهيرة قبل أن تميل الأجواء إلى الاعتدال ليلًا.

تواصل البلاد التأثر بموجة حارة متوسطة الشدة خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات باستمرار الأجواء الصيفية الحارة حتى نهاية الأسبوع، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، في حين يبلغ الحر ذروته خلال ساعات الظهيرة.

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، يسود اليوم الأربعاء طقس حار إلى شديد الحرارة في مختلف المناطق، خاصة في المناطق الجبلية والسهول والساحل، فيما تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدلات العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية. ومع ساعات المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا، لتصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية، ومعتدلة مائلة للدفء في المناطق السهلية والساحلية.

ويستمر تأثير الموجة الحارة الخميس دون تغيرات ملموسة، إذ تبقى الأجواء أكثر حرارة من المعتاد، مع استمرار درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية. ويسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة خلال النهار، ولا سيما في ساعات الظهيرة، بينما تميل الأجواء إلى اللطف ليلًا، خصوصًا في المرتفعات.

أما الجمعة، فلا يطرأ تغير يذكر على الحالة الجوية، إذ تتواصل الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في مختلف المناطق، مع استمرار درجات الحرارة أعلى من المعدلات العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية. ويكون الطقس حارًا خلال ساعات النهار، قبل أن تنخفض الحرارة مساءً لتصبح الأجواء أكثر اعتدالًا، خاصة في المناطق الجبلية.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة السبت، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. ويستمر الطقس صيفيًا حارًا إلى شديد الحرارة في معظم المناطق خلال النهار، بينما تسود أجواء لطيفة ليلًا في المرتفعات، ومعتدلة في السهول والمناطق الساحلية.

وفي ظل استمرار الموجة الحارة، يُنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة لكبار السن والأطفال والعاملين في الأماكن المكشوفة، للحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.