الموجة الحارة تتواصل حتى مطلع الأسبوع المقبل ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية

تتواصل الموجة الحارة تأثيرها على البلاد خلال الأيام المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، وسط أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهارًا، فيما تميل إلى الاعتدال ليلًا.

تواصل الموجة الحارة تأثيرها على البلاد خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات باستمرار الأجواء الصيفية الحارة إلى شديدة الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، بحسب توقعات الأرصاد الجوية.

ويُتوقع أن يستمر، اليوم الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الحارة دون تغيرات تُذكر، إذ تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق، خاصة خلال ساعات الظهيرة، فيما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام. ومع حلول ساعات الليل، تنخفض الحرارة تدريجيًا لتصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية وأكثر اعتدالًا في السهول والسواحل.

ولا يطرأ، يوم الجمعة، أي تغير ملموس على الحالة الجوية، حيث تستمر الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في مختلف المناطق، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من المعدلات العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية. ويكون الطقس مرهقًا خلال ساعات النهار، خصوصًا في المناطق الداخلية والأغوار، قبل أن تميل الأجواء إلى الاعتدال خلال ساعات المساء والليل.

أما السبت، فتشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف إضافي في درجات الحرارة، مع استمرارها أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. ويكون الطقس صيفيًا حارًا إلى شديد الحرارة في معظم المناطق، بينما تسود أجواء لطيفة ليلًا فوق المرتفعات، ومعتدلة نسبيًا في السهول والمناطق الساحلية.

وتستمر الموجة الحارة يوم الأحد، إذ تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بنحو 3 درجات مئوية على الأقل، مع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الساحلية والسهلية والجبلية، في حين تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتصبح الأجواء لطيفة في الجبال، ومعتدلة في بقية المناطق.

ولا يُتوقع حدوث انفراج في الأحوال الجوية مع بداية الأسبوع، إذ يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة يوم الإثنين، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية بنحو 3 درجات مئوية. ويكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات الظهيرة، حتى في المناطق الجبلية، فيما تشهد السهول والسواحل أجواء شديدة الحرارة، قبل أن تعود الأجواء إلى اللطف خلال ساعات الليل، خاصة في المرتفعات.

ويوصي مختصون بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب السوائل، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، إلى جانب توخي الحذر من مخاطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والأعشاب الجافة، في ظل استمرار الأجواء الحارة والجافة.