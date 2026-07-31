استمرار الأجواء الحارة في مختلف المناطق حتى مطلع الأسبوع المقبل

تتواصل الموجة الحارة، اليوم الجمعة، مع توقعات باستمرارها حتى مطلع الأسبوع المقبل، فيما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، وسط تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق.

لا يطرأ، اليوم الجمعة، أي تغير ملموس على الحالة الجوية، إذ يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المنطقة، وسط أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في مختلف المناطق، فيما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لهذا الوقت من العام بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية.

وتسود خلال ساعات النهار أجواء مرهقة، خاصة في المناطق الداخلية والأغوار، مع ارتفاع ملموس في الإحساس بالحرارة، قبل أن تميل الأجواء إلى الاعتدال تدريجيًا خلال ساعات المساء والليل، لا سيما في المناطق الجبلية.

وتشير التوقعات الجوية إلى استمرار الموجة الحارة يوم السبت، مع ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، لتظل أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. ويكون الطقس صيفيًا حارًا إلى شديد الحرارة في معظم المناطق، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتصبح الأجواء لطيفة فوق المرتفعات، ومعتدلة نسبيًا في السهول والمناطق الساحلية.

ولا يُتوقع أن تشهد الأحوال الجوية تغيرًا يذكر يوم الأحد، إذ تستمر الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الساحلية والسهلية والجبلية، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بنحو 3 درجات مئوية على الأقل. وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية، ومعتدلة في بقية المناطق.

وتستمر الأجواء الحارة مع بداية الأسبوع، حيث تشير التوقعات إلى بقاء تأثير الكتلة الهوائية الحارة يوم الإثنين، مع استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 3 درجات مئوية. ويكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات الظهيرة، حتى في المناطق الجبلية، فيما تشهد السهول والسواحل أجواء شديدة الحرارة، قبل أن تعود الأجواء إلى اللطف نسبيًا خلال ساعات الليل، خاصة فوق المرتفعات.

وفي ظل استمرار موجة الحر، يدعو مختصون إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل لتفادي الإجهاد الحراري والجفاف، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، ولو لفترات قصيرة، لما يشكله ذلك من خطر على حياتهم.

كما حذروا من ارتفاع خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والأماكن التي تنتشر فيها الأعشاب الجافة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأجواء، داعين إلى توخي الحذر وتجنب إشعال النيران في المناطق المفتوحة، والالتزام بتعليمات السلامة إلى حين انحسار الموجة الحارة.