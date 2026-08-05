حالة الطقس: الحرارة تواصل ارتفاعها وتحذيرات من التعرض للشمس

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، قبل أن تشهد انخفاضا طفيفا يليه ارتفاع محدود مع نهاية الأسبوع.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية.

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وتسود خلال ساعات النهار أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الجبلية، فيما تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة أيضا في المناطق السهلية والساحلية.

ومع حلول ساعات الليل، تميل الأجواء إلى اللطافة في المناطق الجبلية، بينما تكون أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

ويسود طقس حار خلال ساعات النهار، خاصة وقت الظهيرة، قبل أن تنخفض الحرارة تدريجيا مع ساعات المساء والليل، حيث يصبح الجو لطيفًا ومنعشا، لا سيما في المناطق الجبلية المتوسطة والعالية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها ضمن معدلاتها السنوية العامة.

ويسود طقس حار خلال ساعات الظهيرة، ثم تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا مع حلول المساء والليل، لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، خاصة في المناطق الجبلية المتوسطة والعالية.

ويوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود طقس صيفي اعتيادي في المناطق الجبلية والمرتفعات، بينما يكون حارًا في المناطق السهلية والساحلية خلال ساعات النهار.

ومع حلول المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، وتميل إلى البرودة النسبية في مختلف المناطق، خاصة الجبلية.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 عصرا، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، ودعت المواطنين الإكثار من شرب الماء والسوائل.