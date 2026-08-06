حالة الطقس: استمرار الأجواء الحارة حتى السبت

تشهد البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة أجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة، مع تغيرات طفيفة على درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع محدود، فيما تبقى الأجواء أكثر اعتدالا ولطافة خلال ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الخميس، الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

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ويسود طقس حار خلال ساعات النهار، خاصة وقت الظهيرة، قبل أن تنخفض الحرارة تدريجيا مع ساعات المساء والليل، حيث يصبح الجو لطيفا ومنعشا، لا سيما في المناطق الجبلية المتوسطة والعالية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها ضمن معدلاتها السنوية العامة.

ويسود طقس حار خلال ساعات الظهيرة، ثم تنخفض درجات الحرارة تدريجيا مع حلول المساء والليل، لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، خاصة في المناطق الجبلية المتوسطة والعالية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود طقس صيفي اعتيادي في المناطق الجبلية والمرتفعات، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية خلال ساعات النهار.

ومع حلول المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، وتميل إلى البرودة النسبية في مختلف المناطق، خاصة الجبلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 عصرا، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، ودعت المواطنين الإكثار من شرب الماء والسوائل.