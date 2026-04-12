حوار مع عبد كناعنة: دور الجانب العقائدي في صمود إيران وحزب الله في الحرب

في هذا الحوار، يناقش الباحث في دراسات الشرق الأوسط د. عبد كناعنة دور البعد العقائدي في صمود إيران وحزب الله خلال المواجهات الأخيرة. ويتناول التحولات التي أحدثها الفكر الشيعي الحديث منذ الثورة الإيرانية في مفاهيم الانتظار والجهاد والشهادة.

تنوعت العقائد الفكرية والإيديولوجيات السياسية باختلاف مرجعياتها الفلسفية والدينية والثقافية على امتداد التاريخ الإنساني؛ فمنها الدينية، ومنها القومية، والإنسانية، والليبرالية أو الاشتراكية.

لكن رغم هذا التباين الظاهر، فإن جميعها تلتقي على قاعدة الإيمان بالحرية، وبأن المقاومة هي الطريق الحقيقي للتحرر وبناء الكرامة الإنسانية.

وعلى اختلاف الإيديولوجيات وتنوعها تاريخيا، بقيت الحرية والمقاومة هما الركيزتان الأساسيتان للتحرر الوطني والإنساني، ولغة الشعوب ورسالتها التي تتوارثها الأجيال.

وتعتمد المقاومة الإسلامية بمفهومها العصري على المكانة التي حظي بها "الجهاد" في الشريعة والتراث الإسلاميين، حيث تم تعظيمه من قبل العلماء إلى حدّ أن بعضهم رفعه إلى منزلة الأركان الخمسة.

وبناءً عليه، برزت في العصر الحديث رموز جهادية قادت وساهمت في مقاومة حركات تحرر شعوبها، أمثال الشيخ عمر المختار، والشيخ عبد الكريم الخطابي، والشيخ عبد القادر الجزائري، والشيخ عز الدين القسام.

ومنذ واقعة كربلاء (61 هـ/ 680 م)، أصبح الحسين بن علي رمزا للثورة والمقاومة ضد الظلم والطغيان، وتحولت هذه الواقعة من مجرد حدث تاريخي إلى منهج أخلاقي وسياسي في الوعي الإسلامي الشيعي بشكل خاص، حيث أضحى شعار "هيهات منا الذلة" قاعدة لتفسير الموقف الشيعي من الأنظمة الجائرة، وجعل ثقافة المقاومة جزءا من الهوية الدينية الجامعة.

وقد نجح الإمام الخميني في إيران في توظيف هذه "العقيدة" في الكفاح ضد ظلم النظام الشاهنشاهي وارتباطاته الخارجية، وصولاً إلى تفجير الثورة الإسلامية التي أطاحت بشاه إيران عام 1979، وأرست نظاما يقوم على معاداة أميركا وإسرائيل بوصفهما تمثلان قوى الاستكبار وامتدادها في المنطقة. كما نشأت من وحي هذه التجربة المقاومة الإسلامية في لبنان ممثلة بحزب الله.

وطوال 47 سنة من عمرها، ظلت الجمهورية الإسلامية في إيران وامتداداتها في لبنان ومواقع أخرى تشكل هاجسا لهاتين القوتين. وبينما خاضت إسرائيل، مدعومة من أميركا، أكثر من حرب ضد حزب الله اللبناني، جرى التعامل مع إيران من خلال استعمال القوة الناعمة التي تمثلت بالحصار والعقوبات الاقتصادية الصارمة.

الحرب الأخيرة على إيران، التي هي استمرار لحرب الـ12 يوما في حزيران 2025، شكلت نقطة تحول في هذه المواجهة، ووضعت إيران أمام معركة وجود وجها لوجه أمام عدويها اللدودين، وربما أعظم قوتين عسكريتين في المنطقة والعالم، هما إسرائيل وأميركا. وتمكنت من الصمود 38 يوما وإفشال أهداف العدوان، وبالتوازي خاض حزب الله حربا إسرائيلية على وجوده أيضا، وما زال يقاوم هذا العدوان دون أن يرفع الراية البيضاء.

حول دور الجانب العقائدي سالف الذكر في صمود إيران وحزب الله، أجرى "عرب 48" هذا الحوار مع د. عبد كناعنة:

"عرب 48": كباحث مختص بدراسات الشرق الأوسط وما يُوصف إسرائيليا بالفكر السياسي الشيعي، بحثت في أطروحة الدكتوراه حالة حزب الله بشكل خاص، وصدر لك كتاب حول هذا الموضوع. دعنا نستعين بك في فهم سر ثبات إيران وحزب الله ودور الجانب العقائدي في صمودهما في الحرب؟

كناعنة: كما هو معروف، فإن تطوير الخميني للفكر الشيعي لم يقتصر على مسألة نقل الشيعة الاثني عشرية من حالة التسكين والانتظار (انتظار المهدي) التي دامت أكثر من ألف سنة إلى حالة الفعل الثوري، وهو موضوع سنأتي عليه لاحقا، بل إنه أحدث تطورا نوعيا في قضية الشهادة والجهاد أيضا. فبينما كان، على مدار مئات السنين، في النسخة القديمة من التشيع السلبي، يتم التركيز في مسيرات عاشوراء وفي كربلاء على ضرب المؤمن لنفسه وتوجيه كل النقمة نحو الذات، انطلاقا من أننا نحن من خذل الحسين، والتي استُخدمت كجزء من السيطرة على تثبيط المؤمنين الشيعة وتسكينهم إلى حين مجيء المهدي، فإن الفكر الجديد الذي صاغه الخميني وعلي شريعتي قال إن الحسين ليس بحاجة إلى لطمكم، داعيا إلى توجيه بعض هذا الغضب المعتمل في الصدور ضد الظلم القائم اليوم، والذي يشكل امتدادا للظلم الذي وقع على الحسين، وضد مستكبري هذا العصر الذين هم امتداد لاستكبار يزيد بن معاوية.

وبذلك وجّه الخميني هذا الغضب ضد الشاه وضد الحكام الظالمين لشعوبهم الإسلامية والمستضعفة، وضد قوى الاستكبار العالمي. وفي موضوع الشهادة، فكما تعرف، فإن الجهاد هو أحد أركان الإسلام الشيعي، كما أنه، حسب الإيمان الشيعي الاثني عشري، فإن 11 من الأئمة الـ12 قد قضوا شهداء، إما قتلاً في معارك أو غدرا أو تسميما، بينما يسود الاعتقاد أن الإمام الثاني عشر، وهو المهدي، لم يمت بل هو مغيّب.

التطوير الذي أحدثه الخميني في هذا الصعيد يتمثل باعتبار الشهادة أفضل طريقة للارتباط بسلسلة الأئمة الـ11 عقائديا وروحيا، باعتبار أن الشهداء هم حلقة وثيقة في هذه السلسلة، وبذلك أضاف بعدا إيمانيا جديداً للشهادة لدى الشيعة.

"عرب 48": الجهاد والشهادة، كما هو معلوم، يتمتعان بمكانة وقدسية في الإسلام على جميع تفرعاته وفرقه؟

كناعنة: طبعاً، عند السنة أيضا الشهادة مقدسة، ولكن هنا تم رفعها إلى مكانة أكثر قداسة بإضافة موضوع الارتباط بالأئمة، وتأكيد الاعتقاد أنك عندما تخوض حربا فأنت رابح في الحالتين: إذا ربحت الحرب، وإذا استشهدت.

"عرب 48": من هنا جاءت مقولة نصر الله: "نحن عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر"؟

كناعنة: صحيح، وكذلك قضية "انتصار الدم على السيف"، بمعنى أنه حتى لو استشهدنا فنحن منتصرون. والدليل أن الحسين الذي خسر الحرب واستشهد هو المنتصر على يزيد حتى اليوم. هذا إضافة إلى أن الشهادة ترتبط بالجهاد الذي يُعد، حسب الإسلام الشيعي، ركنا من أركان الإسلام الشيعي.

وكما هو معروف، هناك نوعان من الجهاد: "جهاد الدفع"، وهو جهاد الدفاع عن الإنسان وعن البلاد، و"جهاد الابتداء"، وهو الذي يُبادر إليه الإنسان ابتغاء توسيع رقعة الدولة الإسلامية. وبينما يعتقد بعض رجال الدين الشيعة أن النوعين محظوران لأن الدولة التي يقودها الإمام (المهدي) غير قائمة حتى الآن، ولذلك يتم تعطيل هذا الركن إلى حين، يقول آخرون إن جهاد الدفع، الذي تدافع فيه عن بلاد الإسلام عند تعرضها لهجوم خارجي، مشروع لأنك تكون مضطرا للدفاع عن نفسك.

"عرب 48": ربما من هنا جاءت فكرة المقاومة التي هي شكل من أشكال الدفاع عن النفس؟

كناعنة: صحيح. في إطار التطور الذي طرأ على الفكر الشيعي في السبعينيات والثمانينيات في هذا الباب، تم أخذ "جهاد الدفع" وربطه بفكرة المقاومة الحديثة، التي هي فكرة علمانية، لأن من جلبها إلى المنطقة والعالم هم العلمانيون على غرار جبهة التحرير الجزائرية والفيتكونغ في فيتنام، بينما وصلت إلى منطقتنا من خلال فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل اللبنانية العلمانية لاحقا.

وعندما وصلت هذه الفكرة إلى لبنان في السبعينيات والثمانينيات، أخذ حزب الله، الذي تمتد جذوره إلى تلك الفترة، هذه الفكرة ودمجها مع "جهاد الدفع"، وقد لعب دورا بارزا في هذا المجال حسن نصر الله، وبشكل خاص نعيم قاسم الذي كتب كثيرا في هذا الباب، وكان الهدف هو مد جسور مع أناس ليسوا شيعة وليسوا من حزب الله.

وبذلك تحولت المقاومة إلى مفهوم يدمج بين المبدأ الديني والمبدأ الوطني اليساري التحرري، بحيث يمكن من خلاله مخاطبة السني والمسيحي والقومي والشيوعي، وليس الشيعي فقط.

"عرب 48": عودة إلى التحول الذي أحدثه الخميني والثورة الإيرانية في الفكر الشيعي، والذي نجح في تحويل جماعة ساكنة أو مُسَكَّنة، إلى الأكثر فاعلية وثورية في المنطقة، إذا صح التعبير؟

كناعنة: معلوم أن الشيعة الاثني عشرية، التي تنتمي إليها إيران وحزب الله، والتي تشكل اليوم السواد الأعظم من الشيعة في العالم، كانت الأقل ثورية من بين فئات الشيعة الأخرى. فهم يؤمنون بـ12 إماما، أولهم علي بن أبي طالب، وآخرهم الحسن العسكري، أو ما يُسمى بالمهدي الغائب المنتظر.

وعلى مدار مئات السنين، كانت هذه الفئة من الشيعة تمتلك طاقة ثورية هائلة، لكنها مُغيَّبة مع الإمام أيضا، لأن رجال الدين، وعلى مدار قرون، طوروا - بفعل الضربات التي تلقّوها كأقلية شيعية في الدول الإسلامية المتعاقبة: الأموية والعباسية وحتى المملوكية والعثمانية - فكرة الانتظار، التي تقول إنه رغم وجود الظلم والجور، ورغم أن هذه الدول غير شرعية، فإنه يُمنع عليك أن تواجه هذا الظلم أو تثور على هذه الدول، إلا إذا كان الإمام (المهدي) هو من يقف على رأس هذه الثورة.

"عرب 48": متى حصل التحول ومن كان رواده؟

كناعنة: التحول حصل بعد أن أدرك علماء الشيعة في القرن العشرين أنهم بانتظارهم هذا يخسرون الشباب الشيعي لصالح الأحزاب الشيوعية والقومية والاشتراكية والناصرية، التي بدأت تظهر في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، وهو ما دفع باتجاه ظهور نوع جديد من رجال الدين في النجف وقُم ولبنان.

هؤلاء أعطوا تفسيرا جديدا لمفهوم الانتظار، ومن المفارقة أن أول من كتب في هذا الموضوع وخاض فيه هو علي شريعتي، وهو ليس رجل دين بل أكاديمي، درس وأنهى شهادة الدكتوراه في السوربون في فرنسا في الستينيات، ونشط مع الثورة الجزائرية، وتواصل في هذا السياق مع فرانتز فانون وسارتر واليسار الفرنسي. وهو بالذات من أعطى مفهوما جديدا للانتظار، وقال إنه لا يعني أن تجلس ساكتا، وطوّر مفهوم "الانتظار الفعّال"، الذي يتم بواسطته تهيئة الأرضية لمجيء المهدي.

وعندما جاء الخميني، وبفعل موقعه كرجل دين وآية الله ومرجع تقليدي، لاحقا، متربعا على رأس هرم التراتبية الدينية الشيعية، منح أفكار شريعتي ختما شرعيا، وهو ما أعطاها زخما أكبر في إيران والعالم الإسلامي.

"عرب 48": هذا إضافة إلى كونه معارضا سياسيا، أي إنه يمتلك إمكانية ترجمة الفكرة إلى حيز التنفيذ وليس تشريعها فحسب؟

كناعنة: صحيح. ومع تطور فكر الخميني السياسي وتحوله إلى أكثر راديكالية في أعقاب إسقاط حكومة مصدق الوطنية، بمشاركة المخابرات الأميركية والبريطانية عام 1953، وإعادة الشاه الذي باتت سياساته أكثر عنفا، وتحول نظامه إلى ركيزة للنفوذ الأميركي في الخليج، بدأ الخميني ينعت الشاه بيزيد، وهو ما يعني في الفكر الشيعي الشر المطلق.

وفي سلسلة محاضرات قدمها في سنوات 1969 - 1970، صدرت لاحقا في كتاب بعنوان "الحكومة الإسلامية - ولاية الفقيه"، طور مفهوم "ولاية الفقيه"، الذي يستطيع من خلاله رجل دين ذو مستوى عالٍ من رجال الدين الشيعة أن ينوب عن الإمام المغيب في كل القضايا، بما فيها القضايا السياسية، إلى حين عودته.

"عرب 48": بمعنى أنه قام بحل الإشكال وإطلاق أيدي التغيير التي كانت مكبّلة؟

كناعنة: نعم، هو أطلق أيدي الذين يؤمنون بهذه الفكرة. لكن دعنا نفتح قوسين لنقول إن غالبية الشيعة وغالبية رجال الدين الشيعة لا يؤمنون بولاية الفقيه حتى اليوم.

"عرب 48": ربما دينيا، لكنها انطلقت سياسيا، وجرى تطبيقها وبُنيت على أساسها جمهورية إسلامية. لكن نعود إلى محور الصمود الإيراني خلال 40 يوماً من الحرب أمام أعتى قوتين في العالم، ودور الجانب العقائدي في تغذية وتعزيز هذه الروح؟

كناعنة: هناك قضيتان مهمتان يجب الالتفات إليهما. الأولى أن هناك جانبا عقائديا مهما جدا في الصمود، وإن لم تكن هناك أغلبية عقائدية مطلقة في إيران، لكن حتى لو كانت هذه القاعدة تتشكل من 20٪ - 30٪، فإن الحديث يجري عن نحو 30 مليون إنسان. في حين أن الـ70٪ المتبقية ليست بالضرورة ضد، لكنها تنقسم بين من هم على استعداد لتقبّل هذا الفكر، وبين من لا يهتمون بشكل نظام الحكم.

"عرب 48": طبعا عندما نتحدث عن إيران ذات الأغلبية الشيعية العظمى، فإن هذا الفكر يحاكي القاعدة الشعبية بغالبيتها، وليس كما هو الحال في لبنان ذات التنوع الطائفي مثلاً؟

كناعنة: صحيح، أنت تنطلق من نفس الأرضية الثقافية للقاعدة الشعبية. هذا ناهيك عن أن الدولة عملت خلال 47 عاما على تجذير هذه الأفكار، خاصة وأننا نتحدث عن نصف قرن نشأ خلاله جيل، وربما أجيال، لم تعرف شيئا آخر غير النظام القائم؛ نشأوا في مدارسه وتربّوا في جامعاته، بمعنى أنهم نشأوا على هذه الأفكار.

جانب آخر مهم هو كون هذا الفكر ليس من طراز الفكر الإسلامي الشيعي التقليدي، بل هو فكر "تجديدي" من النوع المرتبط بالناس ومتغيرات الواقع، وليس بالغيبيات الدينية فقط. فنحن أمام نظام براغماتي من هذه الناحية، والدليل أن إيران فيها بنية صناعية حديثة وبنية علمية من مراكز بحث وجامعات عصرية، وهو ما رأيناه عن كثب في هذه الحرب، وما مكّنها من الصمود 40 يوما، بعد أن اعتقدوا أنها ستنهار فور "قطع الرأس"، حيث اتضح أن هذا الجسم له جذور ضاربة، وأنه كان يُجهَّز لهذه المواجهة منذ عشرات السنين.

فقد تحولت 47 سنة من الحصار إلى نوع من "الكدّ المضاد" تجاه الأميركيين، حيث مكّنت إيران من تعزيز قدراتها الوطنية والاعتماد على ذاتها. وجدير بالذكر في هذا السياق أن 80% من المواد التي يستهلكها الإيرانيون يتم إنتاجها محليا، وليس كما هو الحال في السعودية وسائر دول الخليج الغنية. فقد استغلت إيران 47 سنة من الحصار في خلق بدائل وطنية ومحلية، ما جعل الاستنزاف بينها وبين الآخرين ليس في صالح الآخرين.

"عرب 48": هذا إضافة إلى كل الشحنات المعنوية، الدينية والروحية، بأن هذه مواجهة مع قوى الظلم والاستكبار العالمي التي تحدثنا عنها؟

كناعنة: صحيح، وهنا نستطيع أن نجري عملية "نسخ ولصق" على حزب الله أيضا، لكن يجب أن ننتبه إلى حقيقة أن لبنان، الدولة التي أُقيمت عام 1920 وحصلت على استقلالها عام 1943، عاش فيه الشيعة منذ الاستقلال وحتى التسعينيات كفئة مُغيّبة على هامش الدولة اللبنانية، وربما هذا ما جعل الشيعة يشكلون غالبية كوادر الأحزاب الوطنية واليسارية.

وبمفهوم معين، أُرسل الإمام موسى الصدر إلى لبنان عام 1959 بهدف خلق حالة يستقطب فيها الشيعة من الأحزاب الناصرية والشيوعية والقومية، لكن لاحقا تطورت الأمور بشكل آخر، حيث جاء حزب الله وورث هذه الأحزاب جميعها، بفعل التغيير الذي تحدثنا عنه ونتيجة محاولته جذب شباب الشيعة.

"عرب 48": كذلك بعد الضربة التي تلقتها هذه الأحزاب والحركات في حرب 1982 وخروج فصائل منظمة التحرير؟

كناعنة: صحيح، لكن دعني أنوّه إلى أن بدايات حزب الله لعبت دورا في ضرب هذه الحركات، حيث إن خلاياه الأولى هي من اغتالت مهدي عامل وحسين مروة وغيرهما، عندما كانت على أطراف حركة أمل في حينه.

لكن بغض النظر عن هذا الموضوع، فإن النقطة التي أردت التأكيد عليها هي أن حزب الله منح الشيعة الذين عانوا من التهميش عشرات السنين دورا ومكانة وهيبة، خصوصا في التسعينيات، ثم جعلهم يتذوقون طعم النصر عندما انسحبت إسرائيل عام 2000 من الجنوب وفي حرب 2006.

وهنا أيضا يمكننا القيام بعملية "نسخ ولصق" مصغّرة عن إيران في باب تعزيز القدرات المحلية وخلق قاعدة وبنية تحتية اقتصادية شكّلت أساسا للمقاومة.

"عرب 48": دينياً، قيادات حزب الله درست في قم والنجف وتشربت بهذه الأفكار التجديدية التي تحدثت عنها؟

كناعنة: أكيد، فحزب الله هو ثمرة هذه الأفكار الجديدة في السياق اللبناني. لكن إذا قفزنا إلى المواجهة الجارية اليوم، فإنها، بنظر الحزب وقاعدته الشعبية، تجري على وجودهم وعلى المكانة التي انتزعوها، خاصة أنه بعد اغتيال نصر الله والضعف والوهن الذي أصابه، علت العديد من الأصوات التي تدعو إلى الاقتصاص من حزب الله وإعادة الشيعة إلى مكانهم الطبيعي، وهو هامش الهامش اللبناني.

من هنا جاءت مفاجأة إسرائيل في الصمود والقدرة القتالية لحزب الله؛ فقد اعتقدت أنها بضرب الرأس (نصر الله) ستنفض جماهيره من حوله، ولكن ما حدث هو العكس، إذ ازدادت الناس التفافاً حوله بوصفه كان وما زال خشبة خلاصهم الوحيدة.

د. عبد كناعنة؛ باحث ومحاضر في قسم تاريخ الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب. مؤلف كتاب "هيمنة المقاومة: حزب الله في لبنان"، والذي صدر بالعربية والعبرية والإنجليزية في بيروت والقدس ونيويورك.