حوار مع د. يسري خيزران | إيران فاجأت إسرائيل ورسخت معادلة "العمق الإسرائيلي مقابل الضاحية"

د. خيزران: الهجوم حمل رسائل سياسية وعسكرية، أولا عنصر المفاجأة، وثانيا أن إيران هي من بادرت إلى الهجوم وإلى وقفه، وثالثا أنها حاولت إرساء معادلة جديدة أنها من تردع إسرائيل عن مهاجمة بيروت وليست واشنطن.

بعد أكثر من 100 يوم على اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي وضعت إسقاط النظام الإيراني وتدمير المشروع النووي في صدارة أهدافها، تبدو طهران اليوم وكأنها تستعيد زمام المبادرة في إدارة التصعيد وخفضه، إلى جانب سعيها إلى رسم واقع أمني جديد يتجاوز حدودها الجغرافية ويمتد تأثيره إلى بيروت.

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وعلى الرغم من أن جولة التصعيد الأخيرة لم تتجاوز 12 ساعة، إلا أنها كانت كفيلة، ولو مرحليًا، بردع إسرائيل عن تنفيذ هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، وترسيخ معادلة جديدة مفادها بأن استهداف الضاحية سيقابله قصف للعمق الإسرائيلي، في مؤشر على تغير قواعد الاشتباك في المنطقة.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وتداخل ساحات المواجهة، وعلى رأسها جبهة اليمن، حيث أعلن الحوثيون عن حظر الملاحة المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وباب المندب، وذلك في وقت تتواصل المحادثات لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران في محاولة للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

في هذا الصدد، حاور "عرب 48" المحاضر في كلية "شاليم" والباحث في معهد "ترومان" في الجامعة العبرية بالقدس، د. يسري خيزران، حول آخر التطورات المتعلقة بالتصعيد وتبعاته الإستراتيجية على المنطقة.

"عرب 48": كيف تقرأ جولة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل وإيران؟ وهل كانت متوقعة؟

د. خيزران: يجب وضع الأمور في سياقها الصحيح. أولا، إسرائيل تفاجأت من الهجوم الإيراني الأخير، إذ أن التقديرات كانت تشير إلى أن إسرائيل هي التي تسعى لاستئناف الضربات العسكرية ضد إيران، ولم يمنع تعرض إيران لضربات عسكرية إسرائيلية وأميركية واسعة، لانتزاع زمام المبادرة إلى مهاجمة إسرائيل، كما أنها بادرت لاحقا إلى وقف الهجمات.

د. يسري خيزران

بمعنى آخر، إيران هي التي حددت إيقاع هذه الجولة من التصعيد بشكل كامل، واحتفظت كذلك بالضربة الأخيرة، وفوجئت إسرائيل بأن إيران قررت الرد عبر هجوم صاروخي، رغم أن الاستهداف الإسرائيلي الذي سبق ذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت، لم يؤدِ إلى دمار واسع أو إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، لكن إيران اعتبرت أن ذلك الاستهداف شكّل خرقا للتفاهمات القائمة.

الهجوم الإيراني حمل رسالة واضحة مفادها بأن إيران لا تزال متمسكة بوحدة الساحات ووحدة الجبهات، وأن أي استهداف للضاحية الجنوبية سيقابله رد صاروخي إيراني على إسرائيل، كما أن الرسالة لم تكن موجهة إلى إسرائيل فقط، بل أيضا إلى الداخل اللبناني، وتحديدًا إلى البيئة الشيعية في لبنان، للتأكيد أن إيران لن تتخلى عن حلفائها في المنطقة حتى لو كلفها ذلك مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

لذلك، فإن الهدف الأساسي من الهجوم لم يكن مرتبطًا بمدته الزمنية، سواء استمر يومًا أو يومين، بل بما حمله من رسائل سياسية وعسكرية، أولًا عنصر المفاجأة، وثانيًا أن إيران هي من بادرت إلى الهجوم وإلى وقفه، وثالثا أنها حاولت إرساء معادلة جديدة عنوانها أن الردع الذي يمنع إسرائيل عن مهاجمة بيروت هو ردع إيراني وليس ردعًا أميركيا كما يجري الترويج له.

ومع انتهاء هذه الجولة التي استمرت قرابة 12 ساعة، يمكن القول إن إيران نجحت، وفق المعطيات الحالية، في ردع إسرائيل جزئيًا عن استهداف الضاحية الجنوبية، رغم أن إسرائيل صعّدت في المقابل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان وأصدرت تحذيرات بالإخلاء في مدينة صور ومناطق أخرى للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

"عرب 48": إلى أي مدى تميل كفة الردع بعد هذه الجولة؟ وهل يمكن أن تعود إسرائيل إلى استهداف الضاحية الجنوبية بعد فترة من الهدوء؟

د. خيزران: لا بد أولا من الإشارة إلى أن إسرائيل نجحت خلال المرحلة الماضية في إسقاط معادلة الردع المتبادلة التي كانت قائمة بينها وبين حزب الله، فمنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، منحت إسرائيل نفسها حرية العمل في الأجواء والجغرافيا اللبنانية دون وجود ردع فعلي، بينما فقد حزب الله القدرة العسكرية التي كانت تتيح له ردع إسرائيل عن مهاجمة العمق اللبناني.

كذلك حققت إسرائيل إنجازات ميدانية مهمة؛ فبدلا من السيناريو الذي كان يتحدث عن دخول حزب الله إلى الجليل، أصبحت إسرائيل هي التي تسيطر على مساحات واسعة من جنوب لبنان. كما شهدنا للمرة الأولى تدمير قرى حدودية بشكل واسع ومنهجي، وتهجيرا يصعب التراجع عنه، وذلك تحت ذريعة وجود بنى تحتية تابعة لحزب الله.

ورغم استمرار حزب الله في القتال، فإن الميزان العسكري يميل حاليًا لمصلحة إسرائيل، وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها، وربما يفسر ذلك أيضا الضربات الصاروخية الإيرانية الأخيرة باتجاه إسرائيل.

أما بالنسبة للمستقبل، فهناك مساران متوازيان: حزب الله لا يزال في حالة مواجهة عسكرية مع إسرائيل في الجنوب، بينما تخوض الحكومة اللبنانية مسارًا تفاوضيًا. سقف المطالب الإسرائيلية يتجاوز قدرات الحكومة اللبنانية، لكن العامل الحاسم يبقى الولايات المتحدة.

إذا جرى التوصل لاتفاق أميركي-إيراني، فإنني أتوقع ألا يقتصر أثره على الجبهة الخليجية فقط، بل سيمتد إلى الجبهة اللبنانية أيضًا، وسنشهد وقفًا شاملًا لإطلاق النار على مستوى المنطقة، وبالتالي فإن مستقبل الجبهة اللبنانية لا يتوقف فقط على الإرادة الإسرائيلية، بل يرتبط بدرجة كبيرة بالموقف الأميركي.

"عرب 48": هل يمكن أن تتجه إيران إلى جولة تصعيد عسكري جديدة لتحسين شروطها التفاوضية مع الولايات المتحدة؟

د. خيزران: هذا الأمر مرتبط بالدرجة الأولى بالوضع الداخلي الإيراني، إذ أن إيران تحاول أن تقدم نفسها كدولة مستقرة وقادرة على مواجهة الحصار الاقتصادي، لكن حقيقة الوضع الداخلي تبقى عاملًا مؤثرًا.

النظام الإيراني نظام عقائدي، ولا تزال الأيديولوجيا الثورية التي رافقت الثورة الإسلامية حاضرة بقوة في صياغة سياساته ومواقفه، وإذا كانت إيران قادرة فعلا على التكيف مع الحصار الاقتصادي، فإنها تراهن على أن عامل الوقت يعمل لمصلحتها، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، وأهمية مضيق هرمز، وقدرتها على تهديد المصالح الأميركية في المنطقة.

إيران تحاول أن تظهر أنها ليست مستعجلة للوصول إلى اتفاق، سواء كان ذلك نابعًا من ثقة حقيقية أو جزءًا من تكتيك تفاوضي، لكن الواضح أنها تتمسك بعناصر قوة تعتبرها مؤثرة في المفاوضات.

وهنا يبرز سؤال مهم: ماذا أضافت الحرب الأخيرة إلى مسار التفاوض الإيراني-الأميركي؟ فإيران كانت تفاوض الولايات المتحدة قبل الحرب، ولم تكن الحرب شرطًا لبدء التفاوض، ويبدو أن الولايات المتحدة وإسرائيل دخلتا هذه المواجهة على أساس تقديرات تحدثت عن إمكانية إضعاف النظام الإيراني أو إسقاطه، وهو ما لم يتحقق.

لذلك تبدو الولايات المتحدة اليوم أكثر استعجالًا للوصول إلى اتفاق يخفف الضغوط الاقتصادية ويعيد الاستقرار إلى الملاحة في مضيق هرمز وينهي هذا الملف. كما أن التجارب الأميركية السابقة في العراق وأفغانستان تجعل من الصعب الحديث عن خيار عسكري أميركي واسع النطاق ضد إيران أو عن إمكانية إسقاط النظام من الجو.

"عرب 48": كيف تفسر اقتصار المواجهة الأخيرة على إسرائيل وإيران دون استهداف قواعد أميركية أو دول خليجية؟

د. خيزران: هذا يؤكد أن إحدى أهم الأوراق التي تمتلكها إيران حاليا هي الموقف الأميركي نفسه، فالإدارة الأميركية الحالية تبدو حريصة على إنهاء هذا الملف والتوصل إلى اتفاق، أكثر من رغبتها في الانخراط في مواجهة عسكرية مفتوحة.

إيران تدرك حجم الضغوط التي تواجهها الإدارة الأميركية، ولذلك تتعامل بقدر كبير من الذكاء الإستراتيجي، وهي تعتقد أن الولايات المتحدة لا ترغب في التصعيد، بل تبحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه ويتيح لها تقديم اتفاق سياسي باعتباره إنجازًا.

أما عدم استهداف ممالك ودول الخليج أو القواعد الأميركية، فيعود إلى أن الهدف الأساسي للهجوم كان توجيه رسالة مرتبطة بالساحة اللبنانية، ومحاولة تأسيس معادلة جديدة تعوض جزئيا التراجع في القدرات العسكرية لحزب الله، باعتبار أنه اليوم ليس التنظيم العسكري نفسه الذي كان عليه قبل عام 2023، كما أنه لم يعد قادرًا على منع إسرائيل من العمل العسكري في جنوب لبنان.

لذلك جاءت الضربات الإيرانية كرسالة دعم لحزب الله، ورسالة إلى الدولة اللبنانية مفادها بأن الجهة القادرة على حماية بيروت وردع إسرائيل هي إيران، وليس الدولة اللبنانية.

"عرب 48": كيف ترى مستقبل المعادلات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله بعد هذا التصعيد؟

د. خيزران: أعتقد أن المعادلة التي بدأت تتشكل حاليا تقوم على امتناع إسرائيل عن استهداف الضاحية الجنوبية مقابل امتناع حزب الله عن استهداف شمالي إسرائيل، وإذا جرى التوصل إلى اتفاق أميركي-إيراني، فمن المرجح أن ينسحب هذا الاتفاق على الساحة اللبنانية أيضا، وأن يترافق مع وقف شامل لإطلاق النار.

قد تحاول إسرائيل تقديم ذلك باعتباره نتيجة تفاهمات أمنية مع الدولة اللبنانية، وربما يشمل تعزيز دور الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني ووقف النشاط العسكري الإسرائيلي، لكن ذلك لا يحقق سقف المطالب الإسرائيلية المتمثل في نزع سلاح حزب الله، وهو مطلب يتجاوز قدرة الدولة اللبنانية نفسها.

في تقديري، تبقى الأمور مرتبطة بالمسار الأميركي-الإيراني، فإذا جرى التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، فإن ذلك سينعكس مباشرة على الجبهة اللبنانية، وسيفتح الباب أمام ترتيبات وتسويات أمنية، لكن من الصعب الحديث في المرحلة الحالية.