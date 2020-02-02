"حوار مع الرئيس" يستضيف رئيس مجلس كفر قرع.. فراس بدحي

"حوار مع الرئيس": يستضيف الزميل أنس موسى في هذا البرنامج رؤساء سلطات محلية عربية، ويعالج قضايا البلدات العربية، السياسية والاجتماعية والسكنية وغيرها، ويقدم حوارات صريحة عن قضايا كل بلدة يتناولها الحوار.

ويستضيف في الحقلة الثالثة رئيس مجلس كفر قرع المحلي، المحامي فراس بدحي، الذي تطرق إلى قضايا البلدة المختلفة في حوار صريح.

وقد استضاف "حوار مع الرئيس" في حلقته الأولى، رئيس مجلس عارة – عرعرة المحلي ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، المحامي مضر يونس. وفي الحلقة الثانية استضاف رئيس بلدية أم الفحم، الدكتور سمير صبحي محاميد.

ويتناول الحوار الذي امتد لنحو 30 دقيقة، قضايا عدة، سياسية قطرية وبلدية محلية.