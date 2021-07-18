نهاية أسبوع دام في المجتمع العربي: ثلاثة قتلى وأعمال عنف متواصلة

قُتل ثلاثة مواطنين عرب في جرائم مختلفة إلى جانب استمرار أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي، أواخر الأسبوع الماضي.

وفي التفاصيل، قُتل عزات حماد (55 عاما) في جريمة إطلاق نار بمدينة يافا، مساء أمس السبت.

وقُتل صلاح عبد الحميد السيد (35 عاما) في جريمة إطلاق نار بقرية حورة، فجر السبت.

كما قُتل نسيم أبو جابر (25 عاما) في جريمة إطلاق نار بمدينة كفر قاسم، مساء يوم الخميس الماضي.

القتلى الثلاثة في المجتمع العربي، أواخر الأسبوع الماضي

وأصيبت امرأة، في الأربعينيات من عمرها، بجروح وصفت بأنها حرجة إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار داخل منزل في قرية أبو سنان، أول من أمس الجمعة.

وشهد المجتمع العربي في البلاد استمرارا مقلقا لموجة العنف المتصاعدة، في حين تتواصل مطالبات المواطنين العرب الشرطة بوقف جماح العنف والجريمة.

ومما يذكر أن الهيئة العامة للكنيست أسقطت، الأسبوع الماضي، اقتراحا تقدمت به القائمة المشتركة يقضي بإقامة لجنة تحقيق برلمانية لبحث قضية العنف والجريمة في المجتمع وتداخل جهاز الأمن العام (الشاباك) في الجرائم ومنحه الحصانة لقادة الجريمة في المدن والقرى العربية.

وسقط الاقتراح في ظل معارضة نواب القائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية (الجنوبية) لتشكيل اللجنة، وتصويتها ضد المشروع الذي حصل على دعم 54 عضو كنيست ومعارضة 57 عضو كنيست، بينهم نواب عرب عن أحزاب الائتلاف الحكومي ("ميرتس" و"العمل" و"الموحدة").

55 قتيلا منذ مطلع العام 2021

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام في المجتمع العربي إلى 55 قتيلا، وذلك في أعقاب الجريمة الأخيرة، مساء أمس، في يافا.

وضحايا جرائم القتل السابقة هم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة)، عز الدين عمرية (20 عاما) من إبطن، حافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) من دير الأسد، سهى منصور (38 عاما) من الطيرة، شافع وصلاح أبو حسين من باقة الغربية، محمد عودة العابسة (الصغايرة) من قرية رخمة (برصاص الجيش)، رمضان أبو لطيف (20 عاما) من رهط، إياد خالد العلي سعيفان (41 عاما) من الناصرة، رونيت عامر حبيش من يركا، حاتم الجاروشي (42 عاما) من الرملة، سند عيسى دحلة (16 عاما) من طرعان، موسى حسونة من اللد (برصاص مستوطن)، رمزي برقيني من الرينة، محمد كيوان (17 عاما) من أم الفحم (برصاص الشرطة)، طارق جعو من أم الفحم، ومحمد توفيق حبوب (40 عاما) من أم الفحم، كمال عبد الكريم أبو غليون (30 عاما) من تل السبع في النقب ونجاح فخري أبو عرار (49 عاما) من عرعرة النقب، يوسف ونوال وريان جاروشي (58 و46 و16 عاما) من الرملة، جميل الزبارقة (30 عاما) من اللد، وضحية جريمة اليوم ميسر عثمان من حيفا، خالد عمر نخاش (19 عاما) من الناصرة، أحمد شادي عيسى (18 عاما) من كفر قاسم، حسن رميحي (56 عاما) وشقيقته صبحية رميحي (43 عاما) من إبطن، بكر ناطور (43 عاما) من قلنسوة، نسيم أبو جابر (25 عاما) من كفر قاسم، وصلاح السيد (35 عاما) من حورة.

هذا، ومن الجدير ذكره أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.